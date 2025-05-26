Смотреть онлайн Олександр Маслов - Виктор Шарпай 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки: Олександр Маслов — Виктор Шарпай . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 01:35 по московскому времени .
Превью матча Олександр Маслов — Виктор Шарпай
Команда Олександр Маслов в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Олександр Маслов, в том матче победу одержали хозяева.