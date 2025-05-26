26.05.2025
Смотреть онлайн Василий Вербяный - Vitalii Levshyn 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки: Василий Вербяный — Vitalii Levshyn . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
Кубок Сетки
Завершен
3 : 1
26 мая 2025
Превью матча Василий Вербяный — Vitalii Levshyn
История последних встреч
Василий Вербяный
Vitalii Levshyn
0 побед
5 побед
0%
100%
10.11.2025
Vitalii Levshyn
3:2
Василий Вербяный
10.11.2025
Vitalii Levshyn
3:0
Василий Вербяный
04.11.2025
Василий Вербяный
0:3
Vitalii Levshyn
27.05.2025
Василий Вербяный
0:3
Vitalii Levshyn
26.05.2025
Василий Вербяный
2:3
Vitalii Levshyn
Комментарии к матчу