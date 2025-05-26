Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Oleksandr Mishchenko — Алексей Грымовский . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 00:25 по московскому времени .

Превью матча Oleksandr Mishchenko — Алексей Грымовский

Команда Oleksandr Mishchenko в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Алексей Грымовский, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Oleksandr Mishchenko, в том матче победу одержали гостьи.