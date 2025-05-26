Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Андрей Гребенюк — Василий Вербяный . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

Превью матча Андрей Гребенюк — Василий Вербяный

Команда Андрей Гребенюк в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Василий Вербяный, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 10 ноября 2025 на поле команды Андрей Гребенюк, в том матче победу одержали хозяева.