Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Андрей Гребенюк — Назар Данилюк . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

Превью матча Андрей Гребенюк — Назар Данилюк

Команда Андрей Гребенюк в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 8 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 10 ноября 2025 на поле команды Андрей Гребенюк, в том матче победу одержали гостьи.