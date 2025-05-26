26.05.2025
Смотреть онлайн Vitalii Levshyn - Roman Zholubak 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки: Vitalii Levshyn — Roman Zholubak . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Кубок Сетки
Завершен
0 : 3
26 мая 2025
Превью матча Vitalii Levshyn — Roman Zholubak
История последних встреч
Vitalii Levshyn
Roman Zholubak
4 побед
5 побед
44%
56%
10.11.2025
Vitalii Levshyn
3:0
Roman Zholubak
04.11.2025
Vitalii Levshyn
2:3
Roman Zholubak
01.11.2025
Roman Zholubak
2:3
Vitalii Levshyn
11.08.2025
Roman Zholubak
3:2
Vitalii Levshyn
03.06.2025
Roman Zholubak
3:0
Vitalii Levshyn
03.06.2025
Roman Zholubak
3:0
Vitalii Levshyn
02.06.2025
Vitalii Levshyn
1:3
Roman Zholubak
02.06.2025
Roman Zholubak
3:2
Vitalii Levshyn
27.05.2025
Vitalii Levshyn
3:0
Roman Zholubak
26.05.2025
Roman Zholubak
0:3
Vitalii Levshyn
