Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Олександр Маслов — Андрей Хомилко . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 03:05 по московскому времени .

Превью матча Олександр Маслов — Андрей Хомилко

Команда Олександр Маслов в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Андрей Хомилко, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Олександр Маслов, в том матче победу одержали хозяева.