Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Андрей Гребенюк — Андрей Шамрай . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

Превью матча Андрей Гребенюк — Андрей Шамрай

Команда Андрей Гребенюк в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Андрей Шамрай, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 августа 2025 на поле команды Андрей Шамрай, в том матче победу одержали гостьи.