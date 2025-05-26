Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Андрей Хомилко — Виктор Шарпай . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 07:05 по московскому времени .

Превью матча Андрей Хомилко — Виктор Шарпай

Команда Андрей Хомилко в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команда Виктор Шарпай, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Виктор Шарпай, в том матче победу одержали гостьи.