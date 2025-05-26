Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Мачей Новалинский — Lukasz Jarocki . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 00:35 по московскому времени .

Превью матча Мачей Новалинский — Lukasz Jarocki

Команда Мачей Новалинский в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 1 матч. Команда Lukasz Jarocki, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 28 мая 2025 на поле команды Мачей Новалинский, в том матче победу одержали гостьи.