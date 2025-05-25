Фрибет 15000₽
25.05.2025

Смотреть онлайн Норфолк Тайдс - Сент-Пол Сейнтс 25.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАМладшая лига бейсбола - Класс ААА: Норфолк ТайдсСент-Пол Сейнтс . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 01:07 по московскому времени .

МСК
Младшая лига бейсбола - Класс ААА
Норфолк Тайдс
Завершен
12 : 1
25 мая 2025
Сент-Пол Сейнтс
Смотреть онлайн
Превью матча Норфолк Тайдс — Сент-Пол Сейнтс

История последних встреч

Норфолк Тайдс
Норфолк Тайдс
Сент-Пол Сейнтс
Норфолк Тайдс
1 победа
1 победа
50%
50%
26.05.2025
Норфолк Тайдс
Норфолк Тайдс
10:4
Сент-Пол Сейнтс
Сент-Пол Сейнтс
Обзор
25.05.2025
Норфолк Тайдс
Норфолк Тайдс
4:6
Сент-Пол Сейнтс
Сент-Пол Сейнтс
Обзор
Комментарии к матчу
