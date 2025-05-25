25.05.2025
Смотреть онлайн Норфолк Тайдс - Сент-Пол Сейнтс 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Младшая лига бейсбола - Класс ААА: Норфолк Тайдс — Сент-Пол Сейнтс . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 01:07 по московскому времени .
МСК
Младшая лига бейсбола - Класс ААА
Завершен
12 : 1
25 мая 2025
Превью матча Норфолк Тайдс — Сент-Пол Сейнтс
История последних встреч
Комментарии к матчу