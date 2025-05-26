Фрибет 15000₽
26.05.2025

Смотреть онлайн Пшемыслав Блохо - Адриан Елиаш 26.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия: Пшемыслав БлохоАдриан Елиаш . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 00:05 по московскому времени .

МСК
Настольный теннис - Элит-серия
Пшемыслав Блохо
Завершен
3 : 0
26 мая 2025
Адриан Елиаш
Превью матча Пшемыслав Блохо — Адриан Елиаш

История последних встреч

Пшемыслав Блохо
Пшемыслав Блохо
Адриан Елиаш
Пшемыслав Блохо
2 побед
1 победа
67%
33%
02.06.2025
Пшемыслав Блохо
Пшемыслав Блохо
3:0
Адриан Елиаш
Адриан Елиаш
Обзор
02.06.2025
Пшемыслав Блохо
Пшемыслав Блохо
3:0
Адриан Елиаш
Адриан Елиаш
Обзор
26.05.2025
Пшемыслав Блохо
Пшемыслав Блохо
0:3
Адриан Елиаш
Адриан Елиаш
Обзор
