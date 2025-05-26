Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Adam Linek — Адриан Елиаш . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

Превью матча Adam Linek — Адриан Елиаш

Команда Adam Linek в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 4 матча. Команда Адриан Елиаш, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 7 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 26 мая 2025 на поле команды Adam Linek, в том матче победу одержали хозяева.