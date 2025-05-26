Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Пшемыслав Блохо — Адриан Елиаш . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 02:25 по московскому времени .

Превью матча Пшемыслав Блохо — Адриан Елиаш

Команда Пшемыслав Блохо в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Адриан Елиаш, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 7 поражений. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 02 июня 2025 на поле команды Пшемыслав Блохо, в том матче победу одержали хозяева.