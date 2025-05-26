Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Адриан Елиаш — Mateusz Misiak . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 01:15 по московскому времени .

Превью матча Адриан Елиаш — Mateusz Misiak

Команда Адриан Елиаш в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 6 матчей. Команда Mateusz Misiak, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 26 мая 2025 на поле команды Адриан Елиаш, в том матче победу одержали хозяева.