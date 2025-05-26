Фрибет 15000₽
26.05.2025

Смотреть онлайн Адриан Елиаш - Mateusz Misiak 26.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия: Адриан ЕлиашMateusz Misiak . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 01:15 по московскому времени .

Настольный теннис - Элит-серия
Адриан Елиаш
Завершен
0 : 3
26 мая 2025
Mateusz Misiak
Превью матча Адриан Елиаш — Mateusz Misiak

Команда Адриан Елиаш в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 6 матчей. Команда Mateusz Misiak, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 26 мая 2025 на поле команды Адриан Елиаш, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Адриан Елиаш
Адриан Елиаш
Mateusz Misiak
Адриан Елиаш
1 победа
1 победа
50%
50%
26.05.2025
Адриан Елиаш
Адриан Елиаш
3:2
Mateusz Misiak
Mateusz Misiak
Обзор
25.05.2025
Адриан Елиаш
Адриан Елиаш
2:3
Mateusz Misiak
Mateusz Misiak
Обзор
