Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Пшемыслав Блохо — Mateusz Misiak . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 01:40 по московскому времени .

Превью матча Пшемыслав Блохо — Mateusz Misiak

Команда Пшемыслав Блохо в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Mateusz Misiak, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 12 ноября 2025 на поле команды Пшемыслав Блохо, в том матче победу одержали хозяева.