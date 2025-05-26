Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Mateusz Misiak — Adam Linek . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 02:50 по московскому времени .

Превью матча Mateusz Misiak — Adam Linek

Команда Mateusz Misiak в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 1 матч. Команда Adam Linek, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 августа 2025 на поле команды Mateusz Misiak, в том матче победу одержали хозяева.