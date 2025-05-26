Фрибет 15000₽
26.05.2025

Смотреть онлайн Адриан Фабис - Кристоф Котил 26.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия: Адриан ФабисКристоф Котил . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 02:20 по московскому времени .

МСК
Настольный теннис - Элит-серия
Адриан Фабис
Завершен
3 : 0
26 мая 2025
Кристоф Котил
Превью матча Адриан Фабис — Кристоф Котил

Команда Адриан Фабис в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 2 матча. Команда Кристоф Котил, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 мая 2025 на поле команды Адриан Фабис, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Адриан Фабис
Адриан Фабис
Кристоф Котил
Адриан Фабис
1 победа
0 побед
100%
0%
25.05.2025
Адриан Фабис
Адриан Фабис
3:1
Кристоф Котил
Кристоф Котил
