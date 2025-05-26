Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Матеуш Буркацки — Кристоф Котил . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 04:25 по московскому времени .

Превью матча Матеуш Буркацки — Кристоф Котил

Команда Матеуш Буркацки в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 6 матчей. Команда Кристоф Котил, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 7 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 12 ноября 2025 на поле команды Матеуш Буркацки, в том матче победу одержали хозяева.