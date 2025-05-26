26.05.2025
Смотреть онлайн San Diego Strikers Women - So Cal Union FC 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. WPSL женщины: San Diego Strikers Women — So Cal Union FC . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
Завершен
0 : 1
26 мая 2025
So Cal Union FC
48'
Текстовая трансляция
15'
San Diego Strikers Women - Угловой
16'
San Diego Strikers Women - Угловой
41'
San Diego Strikers Women - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
So Cal Union FC - 1-ый Гол
65'
San Diego Strikers Women - Угловой
67'
San Diego Strikers Women - Угловой
77'
So Cal Union FC - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1
Превью матча San Diego Strikers Women — So Cal Union FC
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
74
54
Угловые
5
1
Удары мимо ворот
11
2
Удары в створ ворот
4
5
Комментарии к матчу