Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Михал Сирога — Павел Спрынарь . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

Превью матча Михал Сирога — Павел Спрынарь

Команда Михал Сирога в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Павел Спрынарь, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 03 июня 2025 на поле команды Михал Сирога, в том матче победу одержали гостьи.