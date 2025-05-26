26.05.2025
Смотреть онлайн Франтишек Троян - Александр Хейдук 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про: Франтишек Троян — Александр Хейдук . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК
Чехия - Лига Про
Завершен
3 : 2
26 мая 2025
Превью матча Франтишек Троян — Александр Хейдук
История последних встреч
Франтишек Троян
Александр Хейдук
1 победа
0 побед
100%
0%
26.05.2025
Александр Хейдук
0:3
Франтишек Троян
Комментарии к матчу