Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Miroslav Adamec — Лукаш Крок . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

Превью матча Miroslav Adamec — Лукаш Крок

Команда Miroslav Adamec в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Лукаш Крок, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 29 мая 2025 на поле команды Miroslav Adamec, в том матче победу одержали гостьи.