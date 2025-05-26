Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Richard Krejci — Дэниэл Тума . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .

Превью матча Richard Krejci — Дэниэл Тума

Команда Richard Krejci в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 2 матча. Команда Дэниэл Тума, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 12 ноября 2025 на поле команды Дэниэл Тума, в том матче победу одержали гостьи.