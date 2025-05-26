Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Павел Спрынарь — Bohumil Skulina . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

Превью матча Павел Спрынарь — Bohumil Skulina

Команда Павел Спрынарь в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 5 матчей. Команда Bohumil Skulina, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 26 мая 2025 на поле команды Павел Спрынарь, в том матче победу одержали хозяева.