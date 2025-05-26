Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Richard Krejci — Джири Плачи . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

Превью матча Richard Krejci — Джири Плачи

Команда Richard Krejci в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Джири Плачи, в том матче победу одержали хозяева.