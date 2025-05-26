26.05.2025
Смотреть онлайн Halcones FC II - Универсидад Гвадалахара III 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga TDP: Halcones FC II — Универсидад Гвадалахара III . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Mexico Liga TDP
Halcones FC II
13'
Завершен
1 : 1
26 мая 2025
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
7'
Halcones de Zapopan II - Угловой
13'
Halcones de Zapopan II - 1-ый Гол
26'
Halcones de Zapopan II - Угловой
34'
Halcones de Zapopan II - Угловой
37'
Универсидад Гвадалахара III - Угловой
37'
Универсидад Гвадалахара III - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
62'
Универсидад Гвадалахара III - Угловой
87'
Универсидад Гвадалахара III - Угловой
90+2'
Halcones de Zapopan II - Угловой
90+6'
Универсидад Гвадалахара III - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1
Превью матча Halcones FC II — Универсидад Гвадалахара III
Статистика матча
Атаки
81
67
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
1
6
Удары в створ ворот
1
1
Комментарии к матчу