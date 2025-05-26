26.05.2025
Смотреть онлайн Staten Island ASC - Моррис Элит 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Staten Island ASC — Моррис Элит . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Завершен
1 : 2
26 мая 2025
Моррис Элит
10'
31'
Моррис Элит
10'
Моррис Элит
31'
Текстовая трансляция
8'
Моррис Элит - Угловой
10'
Моррис Элит - 1-ый Гол
31'
Моррис Элит - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2 : 3,3
49'
Staten Island ASC - 3-ий Гол
68'
Моррис Элит - Угловой
79'
Staten Island ASC - Угловой
90+4'
Моррис Элит - Угловой
90+4'
Моррис Элит - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2 : 3,3
Превью матча Staten Island ASC — Моррис Элит
Статистика матча
Атаки
74
68
Угловые
1
4
Удары мимо ворот
10
11
Удары в створ ворот
1
6
