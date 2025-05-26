26.05.2025
Смотреть онлайн Вестон - Sarasota Paradise 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Вестон — Sarasota Paradise . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
МСК
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Вестон
43'
Завершен
1 : 2
26 мая 2025
Sarasota Paradise
77'
85'
Вестон
43'
Счет после первого тайма 1:0 : 3,3
Текстовая трансляция
7'
Вестон - Угловой
9'
Sarasota Paradise - Угловой
11'
Вестон - Угловой
12'
Вестон - Угловой
12'
Вестон - Угловой
19'
Sarasota Paradise - Угловой
25'
Вестон - Угловой
25'
Вестон - Угловой
35'
Вестон - Угловой
39'
Вестон - Угловой
42'
Sarasota Paradise - Угловой
43'
Вестон - 1-ый Гол
51'
Вестон - Угловой
52'
Вестон - Угловой
61'
Sarasota Paradise - Угловой
64'
Вестон - Угловой
67'
Вестон - Угловой
77'
Sarasota Paradise - 2-ой Гол
85'
Sarasota Paradise - 3-ий Гол
90+6'
Вестон - Угловой
Превью матча Вестон — Sarasota Paradise
История последних встреч
Вестон
Sarasota Paradise
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
29.06.2025
Sarasota Paradise
3:0
Вестон
Статистика матча
Атаки
85
84
Угловые
13
4
Удары мимо ворот
5
5
Удары в створ ворот
2
6
Комментарии к матчу