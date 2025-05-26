Фрибет 15000₽
26.05.2025

Смотреть онлайн Вестон - Sarasota Paradise 26.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: ВестонSarasota Paradise . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

МСК
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Вестон
43'
Завершен
1 : 2
26 мая 2025
Sarasota Paradise
77'
85'
Смотреть онлайн
Вестон icon
43'
Счет после первого тайма 1:0 : 3,3
Sarasota Paradise icon
77'
Sarasota Paradise icon
85'
Матч закончился со счётом 1:2 : 3,3
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Вестон - Угловой
9'
Угловой
Sarasota Paradise - Угловой
11'
Угловой
Вестон - Угловой
12'
Угловой
Вестон - Угловой
12'
Угловой
Вестон - Угловой
19'
Угловой
Sarasota Paradise - Угловой
25'
Угловой
Вестон - Угловой
25'
Угловой
Вестон - Угловой
35'
Угловой
Вестон - Угловой
39'
Угловой
Вестон - Угловой
42'
Угловой
Sarasota Paradise - Угловой
43'
Вестон - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 3,3
51'
Угловой
Вестон - Угловой
52'
Угловой
Вестон - Угловой
61'
Угловой
Sarasota Paradise - Угловой
64'
Угловой
Вестон - Угловой
67'
Угловой
Вестон - Угловой
77'
Sarasota Paradise - 2-ой Гол
85'
Sarasota Paradise - 3-ий Гол
90+6'
Угловой
Вестон - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2 : 3,3

Превью матча Вестон — Sarasota Paradise

История последних встреч

Вестон
Вестон
Sarasota Paradise
Вестон
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
29.06.2025
Sarasota Paradise
Sarasota Paradise
3:0
Вестон
Вестон
Обзор

Статистика матча

Атаки
85
84
Угловые
13
4
Удары мимо ворот
5
5
Удары в створ ворот
2
6
Комментарии к матчу
