26.05.2025
МСК
Mexico Liga TDP
Héroes de Zaci FC
1'
78'
88'
Завершен
3 : 1
26 мая 2025
Бомбардерос
47'
Счет после первого тайма 1:0
Бомбардерос
47'
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
1'
Héroes de Zaci FC - 1-ый Гол
10'
Héroes de Zaci FC - Угловой
25'
Бомбардерос - Угловой
34'
Бомбардерос - Угловой
46'
Бомбардерос - Угловой
47'
Бомбардерос - 2-ой Гол
48'
Héroes de Zaci FC - Угловой
49'
Héroes de Zaci FC - Угловой
57'
Héroes de Zaci FC - Угловой
60'
Héroes de Zaci FC - Угловой
72'
Héroes de Zaci FC - Угловой
78'
Héroes de Zaci FC - 3-ий Гол
79'
Бомбардерос - Угловой
88'
Héroes de Zaci FC - 4-ый Гол
90+2'
Бомбардерос - Угловой
Статистика матча
Атаки
79
76
Угловые
6
5
Удары мимо ворот
16
23
Удары в створ ворот
3
1
