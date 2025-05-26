26.05.2025
Смотреть онлайн Irapuato II - Acatlán II 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga TDP: Irapuato II — Acatlán II . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
Mexico Liga TDP
Irapuato II
53'
Завершен
1 : 0
26 мая 2025
4'
Acatlán II - Угловой
16'
Acatlán II - Угловой
22'
Irapuato II - Угловой
38'
Irapuato II - Угловой
40'
Acatlán II - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,2
53'
Irapuato II - 1-ый Гол
55'
Acatlán II - Угловой
67'
Acatlán II - Угловой
81'
Irapuato II - Угловой
88'
Acatlán II - Угловой
90+1'
Acatlán II - Угловой
90+3'
Irapuato II - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 1,2
Превью матча Irapuato II — Acatlán II
Статистика матча
Атаки
91
101
Угловые
4
7
Удары мимо ворот
6
12
Удары в створ ворот
5
4
