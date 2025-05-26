Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.05.2025

Смотреть онлайн Irapuato II - Acatlán II 26.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga TDP: Irapuato IIAcatlán II . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК
Mexico Liga TDP
Irapuato II
53'
Завершен
1 : 0
26 мая 2025
Acatlán II
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 1,2
Irapuato II icon
53'
Матч закончился со счётом 1:0 : 1,2
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Acatlán II - Угловой
16'
Угловой
Acatlán II - Угловой
22'
Угловой
Irapuato II - Угловой
38'
Угловой
Irapuato II - Угловой
40'
Угловой
Acatlán II - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,2
53'
Irapuato II - 1-ый Гол
55'
Угловой
Acatlán II - Угловой
67'
Угловой
Acatlán II - Угловой
81'
Угловой
Irapuato II - Угловой
88'
Угловой
Acatlán II - Угловой
90+1'
Угловой
Acatlán II - Угловой
90+3'
Угловой
Irapuato II - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 1,2

Превью матча Irapuato II — Acatlán II

Статистика матча

Атаки
91
101
Угловые
4
7
Удары мимо ворот
6
12
Удары в створ ворот
5
4
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Сент-Луис Сент-Луис
Айлендерс Айлендерс
22 Ноября
23:37
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA