26.05.2025
Смотреть онлайн Bigfoot FC - Баллард 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Bigfoot FC — Баллард . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 03:11 по московскому времени .
МСК
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Bigfoot FC
77'
Завершен
1 : 2
26 мая 2025
Баллард
63'
84'
Счет после первого тайма 0:0 : 1,2
Баллард
63'
Bigfoot FC
77'
Баллард
84'
Матч закончился со счётом 1:2 : 1,2
Текстовая трансляция
16'
Bigfoot FC - Угловой
27'
Баллард - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,2
48'
Bigfoot FC - Угловой
63'
Баллард - 1-ый Гол
74'
Баллард - Угловой
74'
Баллард - Угловой
77'
Bigfoot FC - 2-ой Гол
84'
Баллард - 3-ий Гол
87'
Баллард - Угловой
88'
Баллард - Угловой
90+1'
Bigfoot FC - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2 : 1,2
Превью матча Bigfoot FC — Баллард
История последних встреч
Bigfoot FC
Баллард
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
24.05.2025
Баллард
3:1
Bigfoot FC
Статистика матча
Атаки
0
0
Угловые
3
5
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
1
2
Комментарии к матчу