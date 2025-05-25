Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Лига по футзалу : Каскавел — Велес Камакуа . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

Превью матча Каскавел — Велес Камакуа

Команда Каскавел в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 мая 2025 на поле команды Каскавел, в том матче победу одержали хозяева.