Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.05.2025

Смотреть онлайн Итальяно де Хосе Паз U21 - Мариано Морено (21) 25.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаArgentina Inferiores U21: Итальяно де Хосе Паз U21Мариано Морено (21) . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
Argentina Inferiores U21
Итальяно де Хосе Паз U21
Завершен
2 : 3
25 мая 2025
Мариано Морено (21)
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Итальяно де Хосе Паз U21 — Мариано Морено (21)

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
AK Барс AK Барс
21 Ноября
19:30
Барыс Барыс
Салават Юлаев Салават Юлаев
21 Ноября
17:00
Эдмонтон Эдмонтон
Тампа-Бэй Тампа-Бэй
21 Ноября
03:37
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Горняк Учалы Горняк Учалы
21 Ноября
18:30
Нью-Джерси Нью-Джерси
Флорида Флорида
21 Ноября
03:07
Акрон Тольятти Акрон Тольятти
Сочи Сочи
21 Ноября
18:30
Даллас Даллас
Ванкувер Ванкувер
21 Ноября
06:07
Звезда Москва Звезда Москва
ХК Челмет ХК Челмет
21 Ноября
13:00
Омские Крылья Омские Крылья
Молот-Прикамье Пермь Молот-Прикамье Пермь
21 Ноября
16:00
Зауралье Курган Зауралье Курган
ХК Торос Нефтекамск ХК Торос Нефтекамск
21 Ноября
16:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA