26.05.2025
Смотреть онлайн Garcia Diestro/Esbri - Augsburger/Cardona 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Premier Padel Asuncion: Garcia Diestro/Esbri — Augsburger/Cardona . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
МСК
Premier Padel Asuncion
Завершен
:
26 мая 2025
Превью матча Garcia Diestro/Esbri — Augsburger/Cardona
История последних встреч
Garcia Diestro/Esbri
Augsburger/Cardona
0 побед
1 победа
0%
100%
17.07.2025
Garcia Diestro/Esbri
0:2
Augsburger/Cardona
Комментарии к матчу