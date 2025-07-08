Фрибет 15000₽
08.07.2025

Смотреть онлайн Япония - Гонконг 08.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Восточной Азии: ЯпонияГонконг . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 13:24 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Восточной Азии
Япония
4'
10'
20'
22'
26'
90'
90+4'
Завершен
6 : 1
08 июля 2025
Гонконг
59'
Смотреть онлайн
Япония icon
4'
Япония icon
10'
Япония icon
20'
Япония icon
22'
Япония icon
26'
Счет после первого тайма 5:0 : 1,1
Гонконг icon
59'
Япония icon
90'
Япония icon
90+4'
Матч закончился со счётом 7:1 : 1,1
Текстовая трансляция
4'
Япония - 1-ый Гол
10'
Япония - 2-ой Гол
20'
Япония - 3-ий Гол
22'
Япония - 4-ый Гол
26'
Япония - 5-ый Гол
36'
Угловой
Гонконг - Угловой
37'
Угловой
Гонконг - Угловой
45'
Угловой
Япония - Угловой
45+2'
Угловой
Япония - Угловой
Счет после первого тайма 5:0 : 1,1
49'
Угловой
Япония - Угловой
53'
Угловой
Япония - Угловой
59'
Угловой
Гонконг - Угловой
59'
Гонконг - 6-ый Гол
61'
Угловой
Япония - Угловой
61'
Угловой
Япония - Угловой
65'
Угловой
Япония - Угловой
90'
Угловой
Япония - Угловой
90'
Япония - 7-ый Гол
90+4'
Япония - 8-ый Гол
Матч закончился со счётом 7:1 : 1,1

Превью матча Япония — Гонконг

Статистика матча

Владение мячом
Япония Япония
69%
Гонконг Гонконг
31%
Атаки
73
58
Угловые
8
3
Удары мимо ворот
9
6
Удары в створ ворот
16
3
Комментарии к матчу
