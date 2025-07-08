08.07.2025
Смотреть онлайн Япония - Гонконг 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Восточной Азии: Япония — Гонконг . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 13:24 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Восточной Азии
Текстовая трансляция
4'
Япония - 1-ый Гол
10'
Япония - 2-ой Гол
20'
Япония - 3-ий Гол
22'
Япония - 4-ый Гол
26'
Япония - 5-ый Гол
36'
Гонконг - Угловой
37'
Гонконг - Угловой
45'
Япония - Угловой
45+2'
Япония - Угловой
Счет после первого тайма 5:0 : 1,1
49'
Япония - Угловой
53'
Япония - Угловой
59'
Гонконг - Угловой
59'
Гонконг - 6-ый Гол
61'
Япония - Угловой
61'
Япония - Угловой
65'
Япония - Угловой
90'
Япония - Угловой
90'
Япония - 7-ый Гол
90+4'
Япония - 8-ый Гол
Матч закончился со счётом 7:1 : 1,1
Превью матча Япония — Гонконг
Статистика матча
Комментарии к матчу