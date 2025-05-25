25.05.2025
Смотреть онлайн Brendan Loh - John Patrick Popowich 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Tuscaloosa: Brendan Loh — John Patrick Popowich, 1/2 финала . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 01:15 по московскому времени и пройдет на корте Court 02.
МСК, 1/2 финала, Корт: Court 02
UTR Pro Tuscaloosa
Завершен
(6:4, 6:1)
2 : 0
25 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - John Patrick Popowich - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Brendan Loh - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Brendan Loh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Brendan Loh - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Brendan Loh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Brendan Loh - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - John Patrick Popowich - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - John Patrick Popowich - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - John Patrick Popowich - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Brendan Loh - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Brendan Loh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Brendan Loh - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Brendan Loh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Brendan Loh - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - John Patrick Popowich - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Brendan Loh - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Brendan Loh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
0
5
Выигрыш первой подачи
69%
55%
Реализация брейк - пойнтов
56%
50%
