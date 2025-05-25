Фрибет 15000₽
25.05.2025

Смотреть онлайн Ариэль Мадатали - Ава Бруно 25.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Urbana Women: Ариэль МадаталиАва Бруно, 1/2 финала . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени и пройдет на корте Atkins Tennis Center Indoor - Indoor 4.

МСК, 1/2 финала, Корт: Atkins Tennis Center Indoor - Indoor 4
UTR Pro Urbana Women
Ариэль Мадатали
Завершен
(6:4, 6:2)
2 : 0
25 мая 2025
Ава Бруно
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ариэль Мадатали - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Ава Бруно - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Ариэль Мадатали - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Ариэль Мадатали - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Ава Бруно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Ава Бруно - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Ариэль Мадатали - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Ава Бруно - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Ариэль Мадатали - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Ариэль Мадатали - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Ариэль Мадатали - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Ариэль Мадатали - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Ариэль Мадатали - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Ариэль Мадатали - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Ариэль Мадатали - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Ава Бруно - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Ава Бруно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Ариэль Мадатали - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
0
4
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
61%
48%
Реализация брейк - пойнтов
45%
22%
Игры 1/2 финала
06.09
США Susana Souhrada США Адесува Осабухин
-
-
Неявка команды
06.09
США Ariane Lesterhuis США Zimora McKnight
-
-
Отменен
06.09
США Ella Olofson США Estela Loureiro
-
-
Отказ
06.09
США Tanika Saravanan США Evelyn Whiteside
-
-
Неявка команды
06.09
Украина Alina Vysochenko США Rose Seccia
2
1
4
4
6
6
6
6
Завершен
25.05
США Ариэль Мадатали США Ава Бруно
2
0
6
4
6
2
Завершен
25.05
Франция Людмилла Баншек США Меган Хаусер
0
2
0
6
3
6
Завершен
25.05
Канада Madelynn Ludwig США Rose Seccia
2
0
6
6
6
6
Завершен
25.05
США Jessica Kovalcik США Kida Ferrari
0
2
3
6
2
6
Завершен
24.05
Венесуэла Donatella Guarnieri США Susana Souhrada
2
1
6
4
2
6
6
4
Завершен
24.05
США Акари Мацуно США Аутумн Рабджонс
2
1
6
7
7
6
7
6
Завершен
24.05
США Тейлор Гётц США Skye Madatali
2
0
6
6
6
6
Завершен
24.05
США Элизабет Дунак США Estela Loureiro
2
1
6
6
5
5
6
6
Завершен
24.05
США Paula Cerda США Amy Duong
2
0
6
6
6
6
Завершен
24.05
США Juliana Singeorzan США Katiana Gonzalez
2
0
6
6
7
7
Завершен
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA