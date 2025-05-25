25.05.2025
Смотреть онлайн Ариэль Мадатали - Ава Бруно 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Urbana Women: Ариэль Мадатали — Ава Бруно, 1/2 финала . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени и пройдет на корте Atkins Tennis Center Indoor - Indoor 4.
МСК, 1/2 финала, Корт: Atkins Tennis Center Indoor - Indoor 4
UTR Pro Urbana Women
Завершен
(6:4, 6:2)
2 : 0
25 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ариэль Мадатали - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Ава Бруно - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Ариэль Мадатали - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Ариэль Мадатали - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Ава Бруно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Ава Бруно - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Ариэль Мадатали - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Ава Бруно - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Ариэль Мадатали - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Ариэль Мадатали - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Ариэль Мадатали - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Ариэль Мадатали - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Ариэль Мадатали - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Ариэль Мадатали - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Ариэль Мадатали - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Ава Бруно - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Ава Бруно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Ариэль Мадатали - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
4
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
61%
48%
Реализация брейк - пойнтов
45%
22%
