28.05.2025

Смотреть онлайн Даллас - Эдмонтон 28.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНХЛ: ДалласЭдмонтон, 217 тур . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Роджерс Плэйс.

МСК, 217 тур, Стадион: Роджерс Плэйс
НХЛ
Даллас
Завершен
1 : 4
28 мая 2025
Эдмонтон
Смотреть онлайн
Эдмонтон
-
Счет после 1-го периода: 0-1
Даллас
-
Эдмонтон
-
Счет после 2-го периода: 1-2
Эдмонтон
-
Эдмонтон
-
Счет после 3-го периода: 1-4

Превью матча Даллас — Эдмонтон

Даллас Даллас
21
США
Джейсон Робертсон
14
Канада
Джейми Бенн
95
Канада
Мэтт Духене
28
Канада
Алекс Петрович
10
Швеция
Oskar Back
64
Финляндия
Микаел Гранлунд
55
Канада
Thomas Harley
53
Wyatt Johnston
29
США
Jake Oettinger
1
США
Кейси ДеСмит
27
Канада
Мейсон Марчмент
24
Финляндия
Роопе Хинтц
44
Канада
Коди Чечи
96
Финляндия
Микко Рантанен
23
Финляндия
Еса Линделл
18
Канада
Сэм Стил
91
Канада
Тайлер Сегуин
4
Финляндия
Миро Хеисканен
15
США
Колин Блэквелл
6
Швейцария
Lian Bichsel
Тренер
Kris Knoblauch
Эдмонтон Эдмонтон
90
Канада
Кори Перри
25
Канада
Дарнелл Нерс
30
Канада
Калвин Пикард
29
Германия
Леон Драйсайтл
27
Канада
Бретт Кулак
97
Канада
Коннор Макдэвид
18
Канада
Зак Хайман
51
Канада
Трой Стечер
21
США
Трент Фредерик
96
Канада
Джейк Уолмэн
74
Канада
Стюарт Скиннер
2
Канада
Эван Бушар
92
Россия
Василий Подколзин
42
Финляндия
Каспери Капанен
19
Канада
Адам Энрике
13
Швеция
Маттиас Янмарк-Нюлен
33
Швеция
Виктор Арвидссон
91
Канада
Эвандер Кане
36
Швеция
Джон Клингберг
93
Канада
Райан Нагент-Хопкинс
Тренер
Канада
Питер ДеБур

История последних встреч

Даллас
Даллас
Эдмонтон
Даллас
2 побед
0 ничьих
1 победа
67%
0%
33%
26.11.2025
Даллас
Даллас
8:3
Эдмонтон
Эдмонтон
Обзор
05.11.2025
Эдмонтон
Эдмонтон
3:4
Даллас
Даллас
Обзор
30.05.2025
Эдмонтон
Эдмонтон
6:3
Даллас
Даллас
Обзор
