28.05.2025
Смотреть онлайн Даллас - Эдмонтон 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ: Даллас — Эдмонтон, 217 тур . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Роджерс Плэйс.
Превью матча Даллас — Эдмонтон
Даллас
21
Джейсон Робертсон
14
Джейми Бенн
95
Мэтт Духене
28
Алекс Петрович
10
Oskar Back
64
Микаел Гранлунд
55
Thomas Harley
53
Wyatt Johnston
29
Jake Oettinger
1
Кейси ДеСмит
27
Мейсон Марчмент
24
Роопе Хинтц
44
Коди Чечи
96
Микко Рантанен
23
Еса Линделл
18
Сэм Стил
91
Тайлер Сегуин
4
Миро Хеисканен
15
Колин Блэквелл
6
Lian Bichsel
Тренер
Kris Knoblauch
Эдмонтон
90
Кори Перри
25
Дарнелл Нерс
30
Калвин Пикард
29
Леон Драйсайтл
27
Бретт Кулак
97
Коннор Макдэвид
18
Зак Хайман
51
Трой Стечер
21
Трент Фредерик
96
Джейк Уолмэн
74
Стюарт Скиннер
2
Эван Бушар
92
Василий Подколзин
42
Каспери Капанен
19
Адам Энрике
13
Маттиас Янмарк-Нюлен
33
Виктор Арвидссон
91
Эвандер Кане
36
Джон Клингберг
93
Райан Нагент-Хопкинс
Тренер
Питер ДеБур
История последних встреч
Комментарии к матчу