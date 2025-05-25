25.05.2025
Смотреть онлайн Лондон Найтс - Moncton Wildcats 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — CHL Memorial Cup: Лондон Найтс — Moncton Wildcats, 1 тур . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК, 1 тур
CHL Memorial Cup
Завершен
3 : 2
25 мая 2025
Превью матча Лондон Найтс — Moncton Wildcats
История последних встреч
Лондон Найтс
Moncton Wildcats
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
31.05.2025
Лондон Найтс
5:2
Moncton Wildcats
Игры 1 тур
Комментарии к матчу