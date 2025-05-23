Фрибет 15000₽
23.05.2025

Смотреть онлайн MIN Frost - OTT Charge 23.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира PWHL: MIN FrostOTT Charge, 1 тур . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК, 1 тур
PWHL
MIN Frost
Завершен
2 : 1
23 мая 2025
OTT Charge
Смотреть онлайн
Счет после 1-го периода: 0-0
Счет после 2-го периода: 0-0
OTT Charge
-
MIN Frost
-
Счет после 3-го периода: 1-1
MIN Frost
-

Превью матча MIN Frost — OTT Charge

История последних встреч

MIN Frost
MIN Frost
OTT Charge
MIN Frost
2 побед
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
27.05.2025
OTT Charge
OTT Charge
1:2
MIN Frost
MIN Frost
Обзор
25.05.2025
OTT Charge
OTT Charge
1:2
MIN Frost
MIN Frost
Обзор
Комментарии к матчу
