21.05.2025
Смотреть онлайн Канзас-Сити Маверикс - Толедо Уолли 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Хоккейная лига Восточного побережья: Канзас-Сити Маверикс — Толедо Уолли, 217 тур . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 02:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Huntington Center.
МСК, 217 тур, Стадион: Huntington Center
Хоккейная лига Восточного побережья
Завершен
5 : 2
21 мая 2025
Счет после 1-го периода: 1-0
Счет после 2-го периода: 3-0
Счет после 3-го периода: 5-2
Превью матча Канзас-Сити Маверикс — Толедо Уолли
История последних встреч
Комментарии к матчу