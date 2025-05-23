23.05.2025
Смотреть онлайн Канзас-Сити Маверикс - Толедо Уолли 23.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Хоккейная лига Восточного побережья: Канзас-Сити Маверикс — Толедо Уолли, 217 тур . Начало встречи 23 мая 2025 запланировано на 02:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Huntington Center.
МСК, 217 тур, Стадион: Huntington Center
Хоккейная лига Восточного побережья
Завершен
1 : 4
23 мая 2025
Счет после 1-го периода: 0-0
Счет после 2-го периода: 0-3
Счет после 3-го периода: 1-4
Превью матча Канзас-Сити Маверикс — Толедо Уолли
История последних встреч
Канзас-Сити Маверикс
Толедо Уолли
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
25.05.2025
Канзас-Сити Маверикс
2:5
Толедо Уолли
