19.05.2025

Смотреть онлайн Милуоки - Техас 19.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей: МилуокиТехас, 275 тур . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе H-E-B Center at Cedar Park.

МСК, 275 тур, Стадион: H-E-B Center at Cedar Park
США. АХЛ. Хоккей
Милуоки
Завершен
6 : 4
19 мая 2025
Техас
Милуоки
-
Счет после 1-го периода: 1-0
Техас
-
Техас
-
Милуоки
-
Счет после 2-го периода: 2-2
Милуоки
-
Милуоки
-
Милуоки
-
Милуоки
-
Техас
-
Счет после 3-го периода: 6-4

Превью матча Милуоки — Техас

История последних встреч

Милуоки
Милуоки
Техас
Милуоки
3 побед
0 ничьих
2 побед
60%
0%
40%
16.11.2025
Техас
Техас
1:3
Милуоки
Милуоки
Обзор
19.10.2025
Техас
Техас
3:5
Милуоки
Милуоки
Обзор
26.05.2025
Техас
Техас
3:2
Милуоки
Милуоки
Обзор
24.05.2025
Техас
Техас
1:2
Милуоки
Милуоки
Обзор
22.05.2025
Техас
Техас
6:1
Милуоки
Милуоки
Обзор
