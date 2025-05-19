19.05.2025
Смотреть онлайн Колорадо Иглз - Бэйкерсфилд Кондорс 19.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей: Колорадо Иглз — Бэйкерсфилд Кондорс, 275 тур . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Abbotsford Centre.
МСК, 275 тур, Стадион: Abbotsford Centre
США. АХЛ. Хоккей
Завершен
5 : 3
19 мая 2025
Счет после 1-го периода: 1-1
Счет после 2-го периода: 3-1
Счет после 3-го периода: 5-3
Превью матча Колорадо Иглз — Бэйкерсфилд Кондорс
История последних встреч
Колорадо Иглз
Бэйкерсфилд Кондорс
3 побед
0 ничьих
2 побед
60%
0%
40%
09.11.2025
Бэйкерсфилд Кондорс
2:3
Колорадо Иглз
08.11.2025
Бэйкерсфилд Кондорс
1:4
Колорадо Иглз
27.05.2025
Бэйкерсфилд Кондорс
5:0
Колорадо Иглз
24.05.2025
Бэйкерсфилд Кондорс
1:3
Колорадо Иглз
22.05.2025
Бэйкерсфилд Кондорс
3:2
Колорадо Иглз
