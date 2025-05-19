Фрибет 15000₽
19.05.2025

Смотреть онлайн Колорадо Иглз - Бэйкерсфилд Кондорс 19.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США. АХЛ. Хоккей: Колорадо ИглзБэйкерсфилд Кондорс, 275 тур . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Abbotsford Centre.

МСК, 275 тур, Стадион: Abbotsford Centre
США. АХЛ. Хоккей
Колорадо Иглз
Завершен
5 : 3
19 мая 2025
Бэйкерсфилд Кондорс
Колорадо Иглз
-
Бэйкерсфилд Кондорс
-
Счет после 1-го периода: 1-1
Колорадо Иглз
-
Колорадо Иглз
-
Счет после 2-го периода: 3-1
Колорадо Иглз
-
Бэйкерсфилд Кондорс
-
Колорадо Иглз
-
Бэйкерсфилд Кондорс
-
Счет после 3-го периода: 5-3

Превью матча Колорадо Иглз — Бэйкерсфилд Кондорс

История последних встреч

Колорадо Иглз
Колорадо Иглз
Бэйкерсфилд Кондорс
Колорадо Иглз
3 побед
0 ничьих
2 побед
60%
0%
40%
09.11.2025
Бэйкерсфилд Кондорс
Бэйкерсфилд Кондорс
2:3
Колорадо Иглз
Колорадо Иглз
Обзор
08.11.2025
Бэйкерсфилд Кондорс
Бэйкерсфилд Кондорс
1:4
Колорадо Иглз
Колорадо Иглз
Обзор
27.05.2025
Бэйкерсфилд Кондорс
Бэйкерсфилд Кондорс
5:0
Колорадо Иглз
Колорадо Иглз
Обзор
24.05.2025
Бэйкерсфилд Кондорс
Бэйкерсфилд Кондорс
1:3
Колорадо Иглз
Колорадо Иглз
Обзор
22.05.2025
Бэйкерсфилд Кондорс
Бэйкерсфилд Кондорс
3:2
Колорадо Иглз
Колорадо Иглз
Обзор
Комментарии к матчу
