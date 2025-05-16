16.05.2025
Смотреть онлайн Rimouski Oceanic - Moncton Wildcats 16.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Главная юниорская хоккейная лига Квебека, Playoffs: Rimouski Oceanic — Moncton Wildcats, 1 тур . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Colisee Financiere Sun Life.
МСК, 1 тур, Стадион: Colisee Financiere Sun Life
Главная юниорская хоккейная лига Квебека, Playoffs
Завершен
5 : 1
16 мая 2025
Превью матча Rimouski Oceanic — Moncton Wildcats
История последних встреч
Rimouski Oceanic
Moncton Wildcats
1 победа
0 ничьих
5 побед
17%
0%
83%
09.11.2025
Rimouski Oceanic
0:6
Moncton Wildcats
11.10.2025
Moncton Wildcats
2:1
Rimouski Oceanic
29.05.2025
Moncton Wildcats
6:2
Rimouski Oceanic
19.05.2025
Rimouski Oceanic
2:3
Moncton Wildcats
18.05.2025
Moncton Wildcats
1:3
Rimouski Oceanic
