13.05.2025
Смотреть онлайн Ошава Дженералз - Лондон Найтс 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — OHL: Ошава Дженералз — Лондон Найтс, Финал . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе General Motors Centre.
МСК, Финал, Стадион: General Motors Centre
OHL
Завершен
5 : 7
13 мая 2025
Превью матча Ошава Дженералз — Лондон Найтс
История последних встреч
Комментарии к матчу