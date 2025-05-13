Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ : Вегас — Эдмонтон , 231 тур . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Роджерс Плэйс .

Превью матча Вегас — Эдмонтон

Команда Вегас в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей с разницей шайб 4-3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 мая 2025 на поле команды Вегас, в том матче победу одержали хозяева.