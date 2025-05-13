Фрибет 15000₽
13.05.2025

Смотреть онлайн Вегас - Эдмонтон 13.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНХЛ: ВегасЭдмонтон, 231 тур . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Роджерс Плэйс.

МСК, 231 тур, Стадион: Роджерс Плэйс
НХЛ
Вегас
Завершен
0 : 3
13 мая 2025
Эдмонтон
Эдмонтон
-
Эдмонтон
-
Счет после 1-го периода: 0-2
Эдмонтон
-
Счет после 2-го периода: 0-3
Счет после 3-го периода: 0-3

Превью матча Вегас — Эдмонтон

Команда Вегас в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей с разницей шайб 4-3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 мая 2025 на поле команды Вегас, в том матче победу одержали хозяева.

Вегас Вегас
21
Канада
Бретт Хоуден
48
Чехия
Томаш Гертл
14
Канада
Николя Хейг
71
Швеция
Виллиам Карлссон
2
Канада
Зак Уайтклауд
40
Швейцария
Akira Schmid
7
Канада
Алекс Пиетрангело
16
Россия
Павел Дорофеев
70
Канада
Таннер Пирсон
55
Канада
Киган Колесар
27
Канада
Ши Теодоре
95
Швеция
Виктор Олофссон
19
Канада
Рейлли Смит
61
Канада
Марк Стоун
15
США
Ной Ханифин
3
Канада
Брейден МакНабб
49
Россия
Иван Барбашев
10
Канада
Николя Руа
33
Канада
Адин Хилл
9
США
Джек Айкел
Тренер
Kris Knoblauch
Эдмонтон Эдмонтон
90
Канада
Кори Перри
28
Канада
Коннор Браун
27
Канада
Бретт Кулак
92
Россия
Василий Подколзин
97
Канада
Коннор Макдэвид
18
Канада
Зак Хайман
51
Канада
Трой Стечер
21
США
Трент Фредерик
96
Канада
Джейк Уолмэн
74
Канада
Стюарт Скиннер
2
Канада
Эван Бушар
35
Канада
Olivier Rodrigue
29
Германия
Леон Драйсайтл
25
Канада
Дарнелл Нерс
93
Канада
Райан Нагент-Хопкинс
42
Финляндия
Каспери Капанен
91
Канада
Эвандер Кане
13
Швеция
Маттиас Янмарк-Нюлен
19
Канада
Адам Энрике
36
Швеция
Джон Клингберг
Тренер
Канада
Bruce Cassidy

История последних встреч

Вегас
Вегас
Эдмонтон
Вегас
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
11.05.2025
Вегас
Вегас
4:3
Эдмонтон
Эдмонтон
Обзор
Комментарии к матчу
