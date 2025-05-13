Фрибет 15000₽
13.05.2025

Смотреть онлайн Вашингтон - Каролина 13.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНХЛ: ВашингтонКаролина, 197 тур . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе ПиЭнСи Арена.

МСК, 197 тур, Стадион: ПиЭнСи Арена
НХЛ
Вашингтон
Завершен
2 : 5
13 мая 2025
Каролина
Смотреть онлайн
Каролина
-
Счет после 1-го периода: 0-1
Каролина
-
Счет после 2-го периода: 0-2
Вашингтон
-
Каролина
-
Вашингтон
-
Каролина
-
Каролина
-
Счет после 3-го периода: 2-5

Превью матча Вашингтон — Каролина

Вашингтон Вашингтон
38
Швеция
Rasmus Sandin
48
Канада
Logan Thompson
27
Россия
Alexander Alekseev
24
Канада
Connor McMichael
21
Беларусь
Aliaksei Protas
20
Дания
Ларс Эллер
8
Россия
Александр Овечкин
3
США
Мэтт Рой
74
США
Джон Карлсон
17
Канада
Дилан Стром
72
Канада
Энтони Бовилье
26
США
Ник Дауд
43
Канада
Том Уилсон
88
Канада
Эндрю Мангиапан
79
США
Чарли Линдгрен
80
Канада
Пьер-Люк Дюбуа
6
США
Якоб
22
США
Brandon Duhaime
57
США
Тревор Ван Римсдик
9
Ryan Leonard
Тренер
Канада
Rod Brind'Amour
Каролина Каролина
8
Канада
Брент Бернс
74
США
Джейккоб Славин
28
Канада
Уильям Карриер
50
США
Eric Robinson
5
США
Джален Чатфилд
26
Канада
Шон Уокер
82
Финляндия
Йеспери Котканиеми
37
Россия
Андрей Свешников
52
Россия
Пётр Кочетков
24
Канада
Seth Jarvis
22
Logan Stankoven
53
США
Jackson Blake
96
США
Джон Рослович
71
Канада
Тейлор Холл
7
Россия
Дмитрий Орлов
20
Финляндия
Себастьян Ахо
31
Дания
Фредерик Андерсен
48
Канада
Джордан Мартинук
11
Канада
Джордан Стаал
4
США
Шейн Гостисбехере
Тренер
Spencer Carbery

История последних встреч

Вашингтон
Вашингтон
Каролина
Вашингтон
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
11.05.2025
Вашингтон
Вашингтон
0:4
Каролина
Каролина
Обзор
