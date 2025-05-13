13.05.2025
Смотреть онлайн Вашингтон - Каролина 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ: Вашингтон — Каролина, 197 тур . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе ПиЭнСи Арена.
Превью матча Вашингтон — Каролина
Вашингтон
38
Rasmus Sandin
48
Logan Thompson
27
Alexander Alekseev
24
Connor McMichael
21
Aliaksei Protas
20
Ларс Эллер
8
Александр Овечкин
3
Мэтт Рой
74
Джон Карлсон
17
Дилан Стром
72
Энтони Бовилье
26
Ник Дауд
43
Том Уилсон
88
Эндрю Мангиапан
79
Чарли Линдгрен
80
Пьер-Люк Дюбуа
6
Якоб
22
Brandon Duhaime
57
Тревор Ван Римсдик
9
Ryan Leonard
Тренер
Rod Brind'Amour
Каролина
8
Брент Бернс
74
Джейккоб Славин
28
Уильям Карриер
50
Eric Robinson
5
Джален Чатфилд
26
Шон Уокер
82
Йеспери Котканиеми
37
Андрей Свешников
52
Пётр Кочетков
24
Seth Jarvis
22
Logan Stankoven
53
Jackson Blake
96
Джон Рослович
71
Тейлор Холл
7
Дмитрий Орлов
20
Себастьян Ахо
31
Фредерик Андерсен
48
Джордан Мартинук
11
Джордан Стаал
4
Шейн Гостисбехере
Тренер
Spencer Carbery
История последних встреч
Вашингтон
Каролина
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
11.05.2025
Вашингтон
0:4
Каролина
Комментарии к матчу