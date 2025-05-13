Смотреть онлайн Вашингтон - Каролина 13.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НХЛ: Вашингтон — Каролина, 197 тур . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе ПиЭнСи Арена.