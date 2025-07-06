Фрибет 15000₽
06.07.2025

Смотреть онлайн Аделаида Адреналин - Brisbane Lightning 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияAIHL: Аделаида АдреналинBrisbane Lightning . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 09:45 по московскому времени .

МСК
AIHL
Аделаида Адреналин
Завершен
2 : 4
06 июля 2025
Brisbane Lightning
Смотреть онлайн
Аделаида Адреналин
-
Brisbane Lightning
-
Аделаида Адреналин
-
Счет после 1-го периода: 2-1
Brisbane Lightning
-
Счет после 2-го периода: 2-2
Brisbane Lightning
-
Brisbane Lightning
-
Счет после 3-го периода: 2-4

Превью матча Аделаида Адреналин — Brisbane Lightning

История последних встреч

Аделаида Адреналин
Аделаида Адреналин
Brisbane Lightning
Аделаида Адреналин
2 побед
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
27.07.2025
Brisbane Lightning
Brisbane Lightning
3:7
Аделаида Адреналин
Аделаида Адреналин
Обзор
26.07.2025
Brisbane Lightning
Brisbane Lightning
3:4
Аделаида Адреналин
Аделаида Адреналин
Обзор
