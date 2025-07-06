06.07.2025
Смотреть онлайн Аделаида Адреналин - Brisbane Lightning 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — AIHL: Аделаида Адреналин — Brisbane Lightning . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 09:45 по московскому времени .
AIHL
2 : 4
06 июля 2025
Счет после 1-го периода: 2-1
Счет после 2-го периода: 2-2
Счет после 3-го периода: 2-4
